Политика
ИзвестияЗеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание Vesti в среду, 20 ноября.
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Политика
Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским
Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Общество
Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз
В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Наука
Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Здоровье
В Самаре частным клиникам предложили отказаться от абортов
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов призвал частные клиники в регионе отказаться от абортов, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Экономика
Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
Здоровье
Врач назвала признаки появления алкогольной зависимости
Врач из Франции Мокка Лорберг рассказала о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у человека, передает РИА Новости.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Хоккей
Свечников помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Политика
Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Авто
Начались продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors
По сути автомобиль является прямым конкурентом Toyota Highlander.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.