Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание Vesti в среду, 20 ноября.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Зеленский назвал темы переговоров на «нормандском саммите»

Московский Комсомолец08:46

Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Lenta.ru09:00

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

RT на русском08:53

Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе

РБК11:05

Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе

РИА Новости08:32

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

Известия09:29

Зеленский планирует на саммите в Париже обсудить отвод войск по всей линии соприкосновения

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 20:15, Вашингтон
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским

Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Общественная служба новостей 09:18
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 16:00
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Общество

Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз

В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Городские новости. Красноярск 04:16
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
RT на русском 02:11
Наука

Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников

При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
Портал Поиск 07:36
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Здоровье

В Самаре частным клиникам предложили отказаться от абортов

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов призвал частные клиники в регионе отказаться от абортов, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.
REGNUM 18:16
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Происшествия

Пьяный водитель перевернулся в центре Читы

Zab.RU 06:01
Наука

CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями

В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
N+1 вчера в 09:27
Экономика

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
ТАСС 17:21
Здоровье

Врач назвала признаки появления алкогольной зависимости

Врач из Франции Мокка Лорберг рассказала о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у человека, передает РИА Новости.
Слово и Дело 19:56
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Хоккей

Свечников помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:19
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Политика

США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru 17:28
Политика

Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Аргументы и Факты 19:11
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Авто

Начались продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors

По сути автомобиль является прямым конкурентом Toyota Highlander.
Новые автомобили 00:05
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

РБК 19:56
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное