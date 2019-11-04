Политика
ИзвестияЗеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание Vesti в среду, 20 ноября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Тедеско: я всегда находил критику положительной
Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
Кино
Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
Авто
Bugatti может выпустить практичный электромобиль
Пока руководство Bugatti ведет переговоры с материнской компанией Volkswagen, и если последняя даст проекту «зеленый свет», то модель будет выпущена.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Здоровье
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Политика
Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Происшествия
К Мариинке по ложному вызову приехали пожарные, полиция и скорая
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Космос
NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Подполковнику США предлагали возглавить Минобороны Украины
Как объяснил Виндман, предложения возглавить Минобороны Украины ему поступали от Данилюка в период инаугурации Владимира Зеленского, но каждый раз подполковник отказывался — в США он живет с младенчества и считает себя американцем, хотя приглашение стать главным военным Украины счел для себя большой честью.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Кино
Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
Транспорт
Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в начале лета, заявил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.
Авто
На автомобили с автоматической трансмиссией приходится 59% рынка РФ
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано порядка 700 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ).
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 3 копейки – до 63,85 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 70,75 рубля.