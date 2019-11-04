Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание Vesti в среду, 20 ноября.
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