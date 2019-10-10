Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе. Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы.

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

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