Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

По окончании мероприятия Ковалев подошел к Зеленскому с вопросом о том, почему тот уклонялся от службы в армии. Он напомнил, что в официальном заявлении Минобороны Украины утверждалось, что нынешнему президенту приходили четыре повестки.
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с чего всё началось
Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал
 о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.
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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

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Взгляд.ру08:25

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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

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