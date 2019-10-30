Владимир Зеленский назвал условия завершения вооруженного конфликта в Донбассе: прекращение "горячей стадии" противостояния, примирение людей и реинтеграция в состав Украины. Это, по словам президента, является его главной задачей на посту президента.

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

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Происшествия СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.

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