Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

Владимир Зеленский назвал условия завершения вооруженного конфликта в Донбассе: прекращение "горячей стадии" противостояния, примирение людей и реинтеграция в состав Украины. Это, по словам президента, является его главной задачей на посту президента.
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Зеленский назвал этапы возвращения Донбасса под контроль Киева

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Зеленский: достичь мира в Донбассе можно прекращением огня, примирением и реинтеграцией

Коммерсантъ06:50

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RT на русском05:40

Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе

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Армия и оружие

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Газета.Ru 09:17
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Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
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Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
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Политика

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
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Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Армия и оружие

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Турция и Россия начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в пятницу, 1 ноября.
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Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
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Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

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Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Общество

Налоговые льготы для дачников вступили в силу в России

Поправки исключают из Налогового кодекса такие понятия, как «дача», «дачный дом» и «дачное строительство», а также «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства», и вводят налоговые льготы для дачников.
ФАН вчера в 04:57
Политика

Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Газета.Ru 09:02
Общество

Нижегородскую журналистку оштрафовали за искажение названия города в Facebook

Нижегородский райсуд постановил оштрафовать главреда сетевого издания KozaPress Ирину Славину по статье о «неуважении к обществу, государству».
Росбалт 09:09
Экономика

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Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru вчера в 08:06
Армия и оружие

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Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
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У российских дилеров марки появился новый кроссовер Toyota RAV4, производство которого осуществляется на питерском заводе.
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости вчера в 06:41
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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
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В Женеве сегодня приступит к работе Конституционный комитет Сирии

В Женеву уже приехали около 150 делегатов.
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