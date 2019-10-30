Политика
Газета.RuЗеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
Владимир Зеленский назвал условия завершения вооруженного конфликта в Донбассе: прекращение "горячей стадии" противостояния, примирение людей и реинтеграция в состав Украины. Это, по словам президента, является его главной задачей на посту президента.
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Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Армия и оружие
Эрдоган объявил о совместном с РФ патрулировании в Сирии
Турция и Россия начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в пятницу, 1 ноября.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Общество
Налоговые льготы для дачников вступили в силу в России
Поправки исключают из Налогового кодекса такие понятия, как «дача», «дачный дом» и «дачное строительство», а также «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства», и вводят налоговые льготы для дачников.
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Общество
Нижегородскую журналистку оштрафовали за искажение названия города в Facebook
Нижегородский райсуд постановил оштрафовать главреда сетевого издания KozaPress Ирину Славину по статье о «неуважении к обществу, государству».
Экономика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 5-го поколения
У российских дилеров марки появился новый кроссовер Toyota RAV4, производство которого осуществляется на питерском заводе.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Политика
В Женеве сегодня приступит к работе Конституционный комитет Сирии
В Женеву уже приехали около 150 делегатов.