Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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Зеленский рассказал о трех этапах прекращения войны в Донбассе

Lenta.ru06:18

Зеленский перечислил три этапа прекращения конфликта в Донбассе

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Зеленский: достичь мира в Донбассе можно прекращением огня, примирением и реинтеграцией

Коммерсантъ06:50

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Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

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Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

RT на русском05:40

Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе

ТАСС05:17
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«Локомотив» намерен приобрести защитника «Крыльев Советов» Чернова

Чернов перешел в «Крылья Советов» из ЦСКА прошлым летом за 500 тысяч евро. Контракт защитника с самарским клубом рассчитан на три года.
ODDS.ru 06:58
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Экономика

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
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«Динамо» опубликовало речь Новикова в раздевалке после победы над ЦСКА

Sports.ru 10:04
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Общество

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
Российская газета 06:12
Политика

Киев отказался от повторной заявки на план действий по членству в НАТО

Дополнительные заявки подавать не нужно, резюмировал Кулеба.
Известия 09:21
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Происшествия

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова.
Ведомости 09:44
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Известия 09:49
Экономика

Прибыль «Новатэка» выросла почти в 7 раз

Чистая прибыль компании за январь-сентябрь составила 820,9 млрд рублей, что почти в 7 раз превосходит результаты аналогичного периода 2018 года.
Нефтегазовая вертикаль 09:56
Игры

ЕА рассказала о своих играх, которые выйдут в ближайшие несколько лет

Игромания.ру вчера в 18:16
Политика

Рада не смогла создать комиссию по делу о беспорядках в Одессе

Верховной раде Украины не удалось принять постановление о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.
Известия 07:32
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

РИА Новости 09:35
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США

В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Общество

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Футбол

Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Мусса Дембеле сообщил, что он принял решение приостановить выступления за сборную Бельгии.
Чемпионат 10:51
Общество

В Германии запретили название «донер-кебаб»

Название «донер-кебаб» запретили в закусочных немецкого города Веймар.
News.ru 10:00
Футбол

В Англии появится новая технология системы VAR

Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
Чемпионат 09:35
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