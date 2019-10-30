Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

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