Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
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Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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