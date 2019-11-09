Политика
РИА НовостиЗеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
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Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»
Комсомольская правда01:02
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Экономика
Минпромторг и автопроизводители не договорились по утильсбору
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с итогами обсуждения рабочей группы для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий, «предложения, сделанные Минпромом, не стали консолидированным решением, направленным на развитие отрасли».
News.ru вчера в 15:27
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru вчера в 08:40
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Отец Ассанжа высказал опасения за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что тот может умереть в тюрьме «после девяти лет мучений за то, что осмелился раскрыть военные преступления США».
Известия вчера в 18:54
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
РБК вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман
Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru 07 ноября в 22:00
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 07 ноября в 13:40
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Футбол
Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые рассказала, что дважды расставалась с мужем
В своем микроблоге Юлия опубликовала откровенный пост, в котором впервые признавались, что в своё время рассталась со своим супругом, причём два раза.
Bimru.ru вчера в 04:26
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество
Глава ФАС заявил о грядущих изменениях в тарифах ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил о грядущих изменениях в тарифах ЖКХ.
EAOmedia.ru вчера в 19:00
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Специалистам, которые участвовали в создании первой советской атомной бомбы, в целях их безопасности было строжайше запрещено водить машину.
Известия вчера в 23:23
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Российский ВМФ может получить на вооружение новые «стелс-корветы»
Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов.
Военное обозрение 02:35
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15