Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Происшествия У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.

Автоспорт Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.

Общество Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Здоровье Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Происшествия В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе Как сообщает издание «Коммерсант», Роман, студент первого курса сельскохозяйственного колледжа в Кунгуре, собирался напасть на учеников и преподавателей местной средней школы.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Армия и оружие Эрдоган заявил о возможном продолжении военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возобновления военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Космос Китай сообщил о планах покорить Марс до 2050 года Космическая индустрия Китая впервые публично обнародовала план по полетам за пределы Земли.

Авто Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка В будущем компания хочет вывести свою люксовую линейку на мировой рынок и даже рассчитывает составить легендарной британской марке серьезную конкуренцию.

Политика В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.

Авто Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.

Игры В Steam две популярные игры стали бесплатными На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.

Космос Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3 Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.

Здоровье Онкологи назвали основные симптомы рака печени Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Гаджеты NVIDIA исправила уязвимости в GeForce Experience и драйверах На этой неделе инженеры NVIDIA выпустили обновления безопасности, устранив множество уязвимостей в своих продуктах: графических драйверах и GeForce Experience.