Политика

РБКРБКЗеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума. Запись выступления украинского президента опубликована в YouTube-канале форума.
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В сети высмеяли слова Зеленского об украинских изобретениях

Газета.Ru05:42

Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»

Комсомольская правда01:02

Зеленский рассказал о вкладе украинцев в достижения человечества

Rambler News Serviceвчера в 04:35

Зеленский: Украинцы подарили человечеству вертолет и спутник

Российская газетавчера в 22:29

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБКвчера в 21:48

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новостивчера в 20:07

Зеленский похвастался изобретениями украинцев — вертолетом, искусственным спутником Земли и WhatsApp

URA.Ruвчера в 22:47
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