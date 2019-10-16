Политика
News.ruЗеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»
« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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Кино
Петров признался, что оказывал знаки внимания Асмус
Телепрограмма 07:02
Общество
Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП
"К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.
РЕН ТВ 08:09
Общество
Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.
Российская газета 06:45
Экономика
«Лукойл» решил раздать больше денег
Нефтяная компания «Лукойл» на своем сайте объявила о корректировке дивидендной политики, которая с учетом дополнительных обстоятельств должна привести к росту выплат.
Lenta.ru 08:17
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Экономика
Министр рассказала, что мешает развитию малого и среднего бизнеса
Сегодня на заседании комитета по экономической политике Саратовской облдумы министр экономического развития региона Юлия Швакова рассказала о поддержке объектов малого и среднего бизнеса.В 2018 г. на реализацию мер господдержки было направлено 99,2 млн руб.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Гаджеты
Google представила Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google представила на пресс-конференции «Made by Google '19» в Нью-Йорке смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, в которых присутствует возможность управления жестами при помощи датчика движений Soli.
Rambler News Service вчера в 12:45
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика
Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.
Аргументы недели 00:07
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак в телефонном разговоре обсудил с зампредседателя ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем транзит газа через Украину.
УтроNews 07:52
Космос
Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)
Хорн заявил, что этот астероид диаметром в 340 метров врежется в Землю где-то между Северным и Черным морями.
ИноСМИ 06:04
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Хоккей
Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
РИА Новости вчера в 18:39
Экономика
Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%
Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
ТАСС 04:57
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Авто
BMW рассекретила переднеприводный седан 2-Series Gran Coupe
Седан базируется на переднеприводной платформе FAAR, которую делит с 1-Series.
Авторамблер 04:18
Общество
Путин ужесточил наказание за организацию нелегальных детских лагерей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушения при организации детского отдыха, сообщается на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец 08:12
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57