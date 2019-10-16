Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины. Об этом он заявил по итогам встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.
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Зеленский выставил свои требования к разведению войск

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Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

РИА Новости06:27

Зеленский получил предупреждение

Независимая газета14 октября в 11:52
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
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Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
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Известия 14 октября в 19:47
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

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ТАСС 03:13
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РИА Новости вчера в 17:40
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В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
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ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
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Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
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RT на русском вчера в 04:39
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РБК 06:34
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В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Политика

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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

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Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Космос

Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики

Вечерняя Москва вчера в 21:00
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
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