Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе. Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Здоровье Названа группа крови, неуязвимая перед раком Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.

Общество Очереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России Об очередях в Воронеже, Оренбурге и Ярославле сообщает РИА Новости, про очередь из десятков человек около наркологического диспансера в Чите ранее на Читинском городском портале.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Теннис Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.