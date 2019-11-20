Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Зеленский заявил, что Украина планирует договориться о полном прекращении огня в Донбассе. Также он намерен обсудить возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.
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Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе

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Зеленский назвал темы переговоров на «нормандском саммите»

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Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе

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Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

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Зеленский планирует на саммите в Париже обсудить отвод войск по всей линии соприкосновения

ТАСС09:30
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«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 23:00
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru вчера в 05:27
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На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru 21:16
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
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Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус 14:36
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МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
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Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец 18 ноября в 23:22
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Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Общество

Очереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России

Об очередях в Воронеже, Оренбурге и Ярославле сообщает РИА Новости, про очередь из десятков человек около наркологического диспансера в Чите ранее на Читинском городском портале.
Чита.Ру 21:50
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Здоровье

В Марий Эл ввели новые правила для получения водительских прав

Минздрав опубликовал официальный приказ. С 22 ноября йошкаролинцам придется сдавать дополнительные анализы для получения водительских прав.
Pro Город Йошкар-Ола 18 ноября в 02:30
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Двадцатый век, сэр: «Аббатство Даунтон» показывает старую Англию

Известия 16:01
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
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Про бешенство в Амурской области снимут фильм

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Россия пустит грузы в обход Прибалтики

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Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд

Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
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Надаль вывел Испанию в плей-офф Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль уверенно победил в матче Кубка Дэвиса Борны Гойо из команды Хорватии.
Газета.Ru 18:41
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
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В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru вчера в 06:40
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Врачи перечислили пять опасных лекарств из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Политика

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
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45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России

Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения.
Слово и Дело 12:16
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

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Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости вчера в 09:04
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Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»

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