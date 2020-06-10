Политика
Газета.RuЗеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией. По его словам, таким условием является возвращение Крыма под контроль Киева.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Общество
Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300
Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям.
ТК Звезда 10:21
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»
Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах).
РБК 10:57
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты 08 июня в 21:13
Наука
Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели
Ученые СПбГУ смогли воссоздать мозг динозавра в 3D-модели. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:22
Гаджеты
Apple представит новый процессор для Mac на WWDC 2020
Американская компания Apple занимается разработкой трех моделей процессоров для Mac, которые может презентовать уже в этом году.
Экономика сегодня 02:44
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Кино
Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
Ореанда-Новости 08:07
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Наука
Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19
Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения.
Ридус вчера в 19:49
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Авто
Новая Skoda Octavia Scout удивила выбором привода
Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
Драйв 05:06
Транспорт
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии
Российская газета 12:06
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Происшествия
В «новой Москве» из-за дождей обрушился автомобильный мост
В «новой Москве» из-за подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом в среду, 10 июня, сообщили очевидцы.
Известия 11:54
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев
Советский спорт 11:47
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49