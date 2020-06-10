Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией. По его словам, таким условием является возвращение Крыма под контроль Киева.
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Происшествия

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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