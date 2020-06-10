Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией. По его словам, таким условием является возвращение Крыма под контроль Киева.

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Общество Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300 Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям.

Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 6,8K

Экономика Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала» Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах). 9

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Здоровье Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik. 85

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.

Политика В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса. 10

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 134

Наука Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19 Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения. 8

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным. 105