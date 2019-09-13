Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский озвучил условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате".
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Зеленский озвучил условия проведения выборов в Донбассе

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Lenta.ru12:01

Зеленский озвучил условие проведения выборов в Донбассе

URA.Ru12:37
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