Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в ДНР и ЛНР должны проводиться только по украинским законам. Он также обвинил Россию в том, что ее войска якобы присутствуют в Донбассе и должны оттуда выйти перед проведением голосования.
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Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

РИА Новости11:35

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться только после развода войск

ТАСС11:36

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

RT на русском18:02

Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

РБК11:42

Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе

Lenta.ru12:01

Зеленский озвучил условие проведения выборов в Донбассе

URA.Ru12:37

Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Московский Комсомолец11:50
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