Политика
Газета.RuЗеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в ДНР и ЛНР должны проводиться только по украинским законам. Он также обвинил Россию в том, что ее войска якобы присутствуют в Донбассе и должны оттуда выйти перед проведением голосования.
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Общество
Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме
Газета.Ru 16:40
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости 18:21
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Космос
Высота орбиты МКС будет снова увеличена
Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета вчера в 08:42
Гаджеты
Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ
Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру вчера в 14:46
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 08:50
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Фигурное катание
Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде
Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Единоборства
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане
Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Футбол
Игроки «Дерби» и «Кардифф Сити» вместе с болельщиками были эвакуированы со стадиона из-за подозрений на бомбу
Спорт-Экспресс 15:31
Хоккей
НХЛ. Овечкин прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о дисквалификации одноклубника Евгения Кузнецова.
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM 11 сентября в 00:52
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00