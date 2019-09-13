Политика
Ореанда-НовостиЗеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе
Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск. Также обязательным условием было проведение выборов по украинским законам.
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с чего всё началось
Местные выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода войск с этой территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, передает «Интерфакс-Украина».РБК11:42
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Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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