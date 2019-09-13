с чего всё началось

Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск. Также обязательным условием было проведение выборов по украинским законам.

Кино Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц» Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Италия начнет платить за переезды в города Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела.

Армия и оружие США намерены отправить в Сирию 150 военных Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.

Единоборства Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.

Происшествия ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Общество Хирургу предложили работать уборщиком в екатеринбургской больнице В Екатеринбурге на должность лифтера предложили перейти гинекологу 7-й городской больницы Эдуарду Мамину.

Футбол Уволенный тренер «Валенсии»: «Меня уволили из-за выигрыша Кубка» Бывший главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что истинной причиной его увольнения из клуба стала победы команды в финале Кубка Испании.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.