Политика
Газета.RuЗеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в ДНР и ЛНР должны проводиться только по украинским законам. Он также обвинил Россию в том, что ее войска якобы присутствуют в Донбассе и должны оттуда выйти перед проведением голосования.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Наука
Выявлена важная роль костного мозга для зачатия
Ученые из Йельского университета обнаружили важную роль стволовых клеток костного мозга женщины для зачатия.
Хайтек+ 04:12
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Футбол
«Лилль» победил «Анже» и догнал лидеров в чемпионате Франции
В турнирной таблице "Лилль" набирает девять баллов и догоняет лидеров чемпионата. Также по 9 очков у ПСЖ, "Ренна", "Ниццы" и "Анже".
Bobsoccer 14:56
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РИА Новости 10:52
Общество
Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании
Через два дня, с 14 сентября, летнее тепло уступит место резкому похолоданию, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина.
БИЗНЕС Online вчера в 01:15
Финансы
Журавлёв: Греф знает толк в шоке
Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
REGNUM 07:51
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Хоккей
У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра
Советский спорт 15:00
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.
Газета.Ru 12:23
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Футбол
Черевченко: «Сами привезли себе голы в игре с „Зенитом“»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.
Sport24.ru 15:21
Общество
В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года
В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».
RT на русском 10:31
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Культура
Шойгу открыл в Москве IV фестиваль Русского географического общества
Перед началом церемонии открытия фестиваля члены попечительского совета Русского географического общества, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко ознакомились с экспозицией фестиваля, посетили разнообразные жилища народов России, в которых угостились якутскими лепешками, получили различные национальные талисманы и сувениры и послушали казачий хор.
Политика Сегодня 07:40
Здоровье
Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области
В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру 09:31