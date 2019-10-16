Политика

РБКРБКЗеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера». По его словам, принятие нового закона об особом статусе Донбасса на основе «формулы» может произойти лишь после достижения договоренности о путях прекращения войны.
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Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса

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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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