Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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