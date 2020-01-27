Политика
РИА НовостиЗеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Политика
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Происшествия
Сахалинка присвоила около двух миллионов рублей «Почты России» и получила условный срок
Суд приговорил сахалинку к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Экономика
Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение
Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Политика
Стыдно за Киселева: как телеведущий скрыл правду о Бандере
Замечательный пример того, как делается пропаганда, продемонстрировал в последнем выпуске своей авторской программы «Вести недели» небезызвестный Дмитрий Киселёв, посвятивший один из сюжетов самому одиозному для российских властей историческому деятелю Украины Степану Бандере.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Наука
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Финансы
Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Военная колонна Турции пересекла границу Сирии
Музыка
«Харизма через край»: как грузинка перепела «На районе» в украинском шоу «Голос»
Певица Анастасия Картвелишвили поразила своим голосом наставников X сезона рейтингового проекта "Голос страны" на телеканале "1+1" на Украине - девушка очень удачно перепела хит "На районе" дуэта Потапа и Насти Каменских.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Транспорт
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
Здоровье
Минздрав Украины отчитался о не связанном с Китаем случае коронавируса
На Украине выявили один случай заболевания коронавирусом, однако он не имеет отношения к болезни, распространяющейся в китайском Ухане.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.