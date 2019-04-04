Политика
RT на русскомЗеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
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Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга
Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.
Космос
США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Путин подведет итоги работы МВД 26 февраля
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном деятельности Министерства внутренних дел, которое состоится в среду.
Космос
Ученые нашли новый спутник Земли
Политика
В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Футбол
Российские судьи не попали в список кандидатов на ЧМ-2022
Российские арбитры не попали в число кандидатов на обслуживание чемпионата мира-2022 по футболу.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Здоровье
Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма, в которых рассказывается об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом.
Общество
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Политика
Зеленский выбрал кандидата на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко в качестве кандидата на должность премьер-министра.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Армия и оружие
Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Происшествия
Отряхнулся от грунта, набросили кабель. Экс-директор «Метростроя» Александров доставлен в здание ФСБ, а там новое уголовное дело
Прежде, чем вновь привезти Александрова к себе в Управление ФСБ на Литейный, утром, 26 февраля оперативники опять наведались к нему в квартиру статусного дома на Песочной набережной.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Музыка
Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей
Ранее сообщалось: В клипе «Новый Рим» Лобода исполнит танец шестилетней поклонницы.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Госзаказчики регионов выразили недовольство принудительным выбором ЭТП
Как передают «Новые известия», множество вопросов к продаже лота пакета акций АО «Московский завод радиотехнической аппаратуры» (МЗРТ), размещенного в конце 2019 года на электронной торговой площадке (ЭТП) Ростеха в категории «Подготовка к реализации».
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.