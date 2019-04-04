Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
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Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
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В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе

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«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
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Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

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Зеленский выбрал кандидата на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко в качестве кандидата на должность премьер-министра.
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Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
ТАСС 06:05
Армия и оружие

Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше

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Отряхнулся от грунта, набросили кабель. Экс-директор «Метростроя» Александров доставлен в здание ФСБ, а там новое уголовное дело

Прежде, чем вновь привезти Александрова к себе в Управление ФСБ на Литейный, утром, 26 февраля оперативники опять наведались к нему в квартиру статусного дома на Песочной набережной.
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Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
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Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД

Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
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Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 24 февраля в 12:36
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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