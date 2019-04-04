Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время

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Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

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Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи

Комсомольская правда04:24

Зеленский признал, что Украина не вернет Крым

Московский Комсомолец04:27

Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

Piter.tv04:23

Зеленский признался, что не сможет вернуть Крым Украине в ближайшее время

Вечерняя Москва04:06
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Газета.Ru вчера в 05:47
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Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
РБК 02:24
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Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
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Экономика

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Газета.Ru 04:28
Происшествия

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Головинский суд Москвы в марте рассмотрит уголовное дело против американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом прошлого года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
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Политика

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Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
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Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ

Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована на всех матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:40
Гаджеты

Samsung улучшила камеру 108-мегапиксельного Galaxy S20 Ultra до начала продаж

Компания Samsung Electronics начала распространение первого обновления прошивки премиального смартфона Galaxy S20 Ultra до старта розничных продаж.
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Авто

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Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
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Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
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Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
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Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
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Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе

Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Интерфакс 04:21
Происшествия

Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
РБК вчера в 11:17
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
РИА Новости 03:38
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Яндекс.Маркет: фитнес-электроника набирает популярность в России

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Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета

В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.
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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной" завершился вничью.
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Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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