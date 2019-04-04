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Политика В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.

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