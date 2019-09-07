По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Политика Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.

Шоу-бизнес Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Единоборства Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Экономика Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.

Политика Кто вернулся из России на Украину Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».

Политика Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Наука Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Здоровье Безалкогольные напитки без сахара вредны для здоровья – специалисты Непоправимый вред здоровью приносят самые, на первый взгляд, казалось бы, безвредные напитки без добавления сахара.

Гаджеты Карту Apple превратили в нож для овощей Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.

Финансы Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Здоровье Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Авто Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.