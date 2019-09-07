Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.
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Зеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

Народные новости07:02

Зеленский назвал обмен с РФ первым шагом к возвращению всех заключенных

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Владимир Зеленский считает возвращение украинцев из РФ радостным событием

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