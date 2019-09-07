Политика
Народные новостиЗеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием
По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Хоккей
«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, разгромив рижское «Динамо»
ProstoProSport 11:29
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Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Единоборства
Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC
Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
ProUfu.ru 10:20
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 09:59
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Здоровье
Безалкогольные напитки без сахара вредны для здоровья – специалисты
Непоправимый вред здоровью приносят самые, на первый взгляд, казалось бы, безвредные напитки без добавления сахара.
MedikForum.ru 00:09
Гаджеты
Карту Apple превратили в нож для овощей
Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.
Ferra 04:27
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Нева Спорт вчера в 14:45
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Общество
Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК 05 сентября в 20:20