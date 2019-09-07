Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

По словам Зеленского, обмен является первым шагом к возвращению всех заключенных, и он допустил организацию второго этапа обмена. Nation News сообщало, осужденный в России за терроризм Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена.
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Зеленский назвал возвращение украинцев из РФ радостным событием

Народные новости07:02

Порошенко назвал радостным событием возвращение украинцев на родину в рамках обмена

iReactor11:51

Владимир Зеленский считает возвращение украинцев из РФ радостным событием

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Зеленский хочет продолжать обмен заключенными с Россией

Sputnik Таджикистан07:40
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В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%

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РИА Новости 10:01
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга каршеринговый автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил пятилетнего мальчика.
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Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
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Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
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МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Квят: в гонке постараемся наверстать упущенное в квалификации

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Столицу Канады заполонили пьяные еноты

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Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
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Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
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Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
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МИД России оценил готовность Зеленского к компромиссам

Новая администрация Украины проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предыдущих властей, заметили в ведомстве.
Телеканал 360° 10:09
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УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика

Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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