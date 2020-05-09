Политика

РБКРБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

РБК12:23

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Lenta.ru11:58

Зеленский ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РЕН ТВ10:07

Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

RT на русском11:08

Зеленский ожидает в ближайшие месяцы от Саакашвили результата на посту в комитете реформ

ТАСС10:36

Зеленский ожидает от Саакашвили реформу таможни в ближайшие месяцы

Коммерсантъ11:27

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РИА Новости09:59
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

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Piter.tv вчера в 15:28
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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Полиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича

Газета.Ru 15:33
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Дрезденское «Динамо» ушло на карантин, в команде двое заболевших

Футболисты, тренеры и сотрудники дрезденского "Динамо" ушли на двухнедельный карантин, у двух игроков команды выявлен коронавирус, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости 15:12
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В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
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Авто

Mercedes-Benz CLS впервые в истории оснастили 1,5-литровым мотором

Новинка создана для китайского рынка и впервые в своей истории получила 1,5-литровый бензиновый мотор.
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

В Воронежской области продлён режим повышенной готовности

Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
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Киберспорт

Первое обновление DOOM Eternal введёт в игру усиленных демонов

REGNUM 16:12
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Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
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Экономика

В США безработица обновила максимум с 1940 года

В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда.
Газета.Ru вчера в 08:55
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
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Политика

Путин предложил осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

В интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1» президент страны Владимир Путин заявил, что западные страны сделали бы очень правильно, хотя бы сейчас осудив «Мюнхенский сговор» и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
Военное дело вчера в 11:17
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости 15:17
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
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На Луне нашли признаки продолжающейся тектонической активности

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Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 10:30
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Российская газета 13:08
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
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Шоу-бизнес

Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

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Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

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Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
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На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

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Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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