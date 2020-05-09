Политика
РБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
Российская газета 14:18
Футбол
Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи
Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
Политика
Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США
Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Общество
Минобрнауки распорядилось провести выпускные экзамены в вузах онлайн
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в целях профилактикиш коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий.
Mockva.ru 10:41
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха
Lenta.ru вчера в 05:34
Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
Футбол
Каннаваро сравнил Марадону и Месси
Экс-футболист итальянской сборной Фабио Каннаваро сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и легендарного игрока Аргентины Диего Марадоны.
ProstoProSport 11:04
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Политика
На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
Говорит Москва 11:20
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Общество
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 06 мая в 04:58
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10