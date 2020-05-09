Политика

РБКРБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

Газета.Ru11:15

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Lenta.ru11:58

Зеленский ожидает от Саакашвили реформу таможни в ближайшие месяцы

Коммерсантъ11:27

Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

РБК12:23

Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

RT на русском11:08

Зеленский ожидает в ближайшие месяцы от Саакашвили результата на посту в комитете реформ

ТАСС10:36

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РИА Новости09:59
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

Российская газета 14:18
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Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
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Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

РБК 10:10
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
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Политика

Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США

Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Общество

Минобрнауки распорядилось провести выпускные экзамены в вузах онлайн

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в целях профилактикиш коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий.
Mockva.ru 10:41
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
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Футбол

Каннаваро сравнил Марадону и Месси

Экс-футболист итальянской сборной Фабио Каннаваро сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и легендарного игрока Аргентины Диего Марадоны.
ProstoProSport 11:04
Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Политика

На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Говорит Москва 11:20
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Наука

Названы страны, где скоро станет невозможно жить

Комсомольская правда вчера в 21:17
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Общество

Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
2
Общество

Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 06 мая в 04:58
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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