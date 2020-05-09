Политика

РБКРБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

РБК12:23

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Lenta.ru11:58

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РИА Новости09:59

Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

RT на русском11:08

Зеленский ожидает в ближайшие месяцы от Саакашвили результата на посту в комитете реформ

ТАСС10:36

Зеленский ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

РЕН ТВ10:07

Зеленский ожидает от Саакашвили реформу таможни в ближайшие месяцы

Коммерсантъ11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире

Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
17
Общество

Роспотребнадзор разъяснил меры на первом этапе снятия ограничений

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, каким образом будет проходить первый этап снятия карантинных мер в различных регионах России.
РБК 12:07
14
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
18
Общество

Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии

Ранее сообщалось, что в связи с прекращением концертной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса убытки музыкальной индустрии в России могут составить до 20 миллиардов рублей.
РИА Новости 20:20
Экономика

От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи

Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.
REGNUM 09:58
Общество

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

РИА Новости 16:49
1,2K
Армия и оружие

Издание Soha объяснило, чем опасен «русский призрак» Ка-58

Именно поэтому Россия работает над проектом Ка-58 «Черный призрак», отмечает вьетнамское издание Soha.
ПолитРоссия 14:36
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
409
Армия и оружие

Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
301
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
1,3K
Происшествия

Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице

Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
Москва 24 18:44
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
439
Общество

Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
Общество

Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая

Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
69
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
78
Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru 19:13
2
Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания 12:18
221
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
859
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей через год

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает чип, который будут внедрять в человеческий мозг.
Новый День вчера в 05:12
429
Космос

Россию назвали главным источником космического мусора

Ferra 14:12
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости 15:30
309
Происшествия

Под Томском сожгли заимку экс-префекта Москвы, егерей застрелили

По словам хозяина заимки бизнесмена, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Юрия Хардикова, егерей застрелили из ружья.
Life.ru вчера в 04:33
213
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
257
Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
2
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
1,5K
Здоровье

С подозрением на коронавирус в Петербурге пациентов принимают пять центров томографии

В Северной столице пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии.
Мойка78 15:51
1
Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 20:00
35
Армия и оружие

Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное