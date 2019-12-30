Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице
 в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.
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