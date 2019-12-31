с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев. Документ предусматривает транзит газа через газотранспортную систему Украины в течение пяти лет. Страна получит как минимум семь миллиардов долларов дохода, рассказал Зеленский.

Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

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Здоровье В России стали чаще болеть дети Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.

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Экономика Россию назвали лучшим местом для инвестиций Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.

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Хоккей Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.