Политика
Вести.RuЗеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев. Документ предусматривает транзит газа через газотранспортную систему Украины в течение пяти лет. Страна получит как минимум семь миллиардов долларов дохода, рассказал Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.Московский Комсомолец17:15
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Происшествия
В Красноярске сотрудников санатория подозревают в оскорблении детей
В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" оскорбляют детей и издеваются над ними.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Общество
Новый худрук «Современника» Рыжаков прокомментировал свое назначение
Напомним, ранее стало известно, что новым художественным руководителем театра «Современник» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который в настоящее время является главой Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).
Футбол
Головин занял второе место в опросе болельщиков «Монако»
Лучший бомбардир чемпионата Франции (13 голов в 16 матчах) подвинул на второе место российского полузащитника Александра Головина и вратаря Бенжамена Лекома.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Общество
На дачу Медведева завезли тонны снега
Здоровье
В Финляндии грядет эпидемия гриппа
По соседству с Карелией разгорается эпидемия гриппа.
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Авто
Geely выпустит новый семиместный кроссовер
VX11 станет первым кроссовером Geely с длинной, превышающей 4,6 метра — заявленные габариты новинки составляют 4830x1900x1780 мм, а расстояние между осями будет достигать 2815 мм.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатами на Новый год
Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил на своем сайте о правилах хранения главного новогоднего блюда – салатов.
Кино
Обама назвал любимые фильмы и сериалы
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Кино
1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»
Авто
В Баварии показали внедорожный пикап BMW X7
В Баварии презентовали новый внедорожный пикап модели BMW X7.
Хоккей
Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Общество
Новогодний подарок от GOG — ролевая игра Tower of Time
Цифровой магазин GOG в рамках большой зимней распродажи подготовил новогодний подарок всем своим пользователям — бесплатную копию ролевой игры Tower of Time.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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