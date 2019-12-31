Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев. Документ предусматривает транзит газа через газотранспортную систему Украины в течение пяти лет. Страна получит как минимум семь миллиардов долларов дохода, рассказал Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице
 в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.
Московский Комсомолец17:15

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Зеленский заявил о доходах в $7 млрд после подписания соглашений по газу

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ТАСС18:07

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

Коммерсантъ16:27
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Политика

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Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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