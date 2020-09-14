Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
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Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти будут продолжать отказываться от диалога с народом, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung
президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский: Белоруссия получит Майдан, если власть не пойдет на диалог с народом
Коммерсантъвчера в 15:51