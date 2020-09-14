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Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти будут продолжать отказываться от диалога с народом, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung
 президент Украины Владимир Зеленский.
Коммерсантъвчера в 15:51
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RT на русском

Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

RT на русскомвчера в 16:18
Lenta.ru

Зеленский предрек Белоруссии Майдан

Lenta.ruвчера в 16:04
Московский Комсомолец

Зеленский пояснил, когда Белоруссия может получить Майдан

Московский Комсомолецвчера в 16:22
РИА Новости

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти «майдан»

РИА Новостивчера в 15:52
Коммерсантъ

Зеленский: Белоруссия получит Майдан, если власть не пойдет на диалог с народом

Коммерсантъвчера в 15:51
РБК

Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии

РБКвчера в 15:57
ТАСС

Зеленский: Белоруссия может получить «майдан», если власть не пойдет на диалог с народом

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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Следователи завершили сбор доказательств по делу Баира Жамбалова

Проведено более десяти сложных экспертиз и допрошено более 40 свидетелей Отдел Следственного управления по расследованию особо важных дел завершил сбор доказательств по уголовному делу в отношении депутата Народного Хурала, бывшего заместителя председателя парламента и экс-лидера единороссов Бурятии Баира Жамбалова.
Байкал-Dailyвчера в 05:41
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUMвчера в 15:16