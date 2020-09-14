Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

С чего всё началось В Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти будут продолжать отказываться от диалога с народом, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung президент Украины Владимир Зеленский. Коммерсантъ вчера в 15:51