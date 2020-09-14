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RT на русском
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Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти будут продолжать отказываться от диалога с народом, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung
 президент Украины Владимир Зеленский.
Коммерсантъвчера в 15:51
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РИА Новости

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти «майдан»

РИА Новостивчера в 15:52
Lenta.ru

Зеленский предрек Белоруссии Майдан

Lenta.ruвчера в 16:04
РБК

Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии

РБКвчера в 15:57
RT на русском

Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

RT на русскомвчера в 16:18
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Зеленский: Белоруссия получит Майдан, если власть не пойдет на диалог с народом

Коммерсантъвчера в 15:51
Московский Комсомолец

Зеленский пояснил, когда Белоруссия может получить Майдан

Московский Комсомолецвчера в 16:22
ТАСС

Зеленский: Белоруссия может получить «майдан», если власть не пойдет на диалог с народом

ТАССвчера в 14:55

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального
RuNews24.ruвчера в 11:37
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Глава МИД ДНР Никонорова назвала условие для нового обмена пленными

Новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса может состояться только, если власти Украины отменят постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские договоренности.
Украина.рувчера в 12:18

Украина обвинила Россию в ситуации с водой в Крыму

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в сфере защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водообеспечению или поставке других ресурсов, а касаются гарантий и обеспечения других прав человека", - завили в "представительстве президента Украины".
РИА Новости Крымвчера в 00:31
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Netflix в России после 15 октября переведет расчеты в рубли

Стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с подписчиками с евро на рубли, изменится юридическое лицо, представляющее услуги сервиса в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо, распространенное Netflix в понедельник.
Znak.com17:32

«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии

Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
Ридусвчера в 03:20
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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