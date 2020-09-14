Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

Белоруссия может столкнуться с «майданом», если власти не пойдут на диалог с народом. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил украинский лидер Владимир Зеленский.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Зеленский: Белоруссия может получить «майдан», если власть не пойдет на диалог с народом

ТАССвчера в 14:55
Lenta.ru

Зеленский предрек Белоруссии Майдан

Lenta.ruвчера в 16:04
РБК

Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии

РБКвчера в 15:57
РИА Новости

Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти «майдан»

РИА Новостивчера в 15:52
Коммерсантъ

Зеленский: Белоруссия получит Майдан, если власть не пойдет на диалог с народом

Коммерсантъвчера в 15:51
Московский Комсомолец

Зеленский пояснил, когда Белоруссия может получить Майдан

Московский Комсомолецвчера в 16:22
RT на русском

Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога

RT на русскомвчера в 16:18

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
607

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
295

Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
270

Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
1,3K