The New York Times опубликовала предполагаемое видео попадания ракеты в самолет. Трюдо и Джонсон высказались в пользу версии о случайном попадании ракеты в лайнер. Президент США Дональд Трамп также допустил, что самолет могли сбить по ошибке.

Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Авто Цены на автомобили в России продолжают расти Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.

Политика Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении Результаты проведенной работы показали, что люди, начавшие общаться с собакой до 13 лет, тем самым снижают риск ранней диагностики шизофрении на 24 процента.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Хоккей Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.