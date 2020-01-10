Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЗеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ

The New York Times опубликовала предполагаемое видео попадания ракеты в самолет. Трюдо и Джонсон высказались в пользу версии о случайном попадании ракеты в лайнер. Президент США Дональд Трамп также допустил, что самолет могли сбить по ошибке.
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Зеленский не исключил падение украинского самолета в Иране из-за ракеты

Известия02:41

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Коммерсантъ02:32

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Интерфакс02:39

Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737

ТАСС02:22
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Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
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Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

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Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

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Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
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Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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