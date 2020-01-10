Политика
ИнтерфаксЗеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
The New York Times опубликовала предполагаемое видео попадания ракеты в самолет. Трюдо и Джонсон высказались в пользу версии о случайном попадании ракеты в лайнер. Президент США Дональд Трамп также допустил, что самолет могли сбить по ошибке.
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Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
Политика
Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам
Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук
Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук пошли по стопам своей мамы Любови Полищук, став актерами.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
Результаты проведенной работы показали, что люди, начавшие общаться с собакой до 13 лет, тем самым снижают риск ранней диагностики шизофрении на 24 процента.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Хоккей
Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Общество
Названо число недовольных зарплатой россиян
Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.
Происшествия