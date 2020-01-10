Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он.

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

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