Политика
URA.RuЗеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он.
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Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
Анжелика призналась, что по-настоящему счастлива рядом с мужем. Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой.
Армия и оружие
Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В Белом доме назвали ошибкой принятую конгрессом резолюцию по Ирану
В Белом доме не оценили принятую палатой представителей конгресса резолюцию, запрещающую резиденту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения.
Политика
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию касательно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Спорт
WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Политика
Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране
Корреспондент «Би-би-си» в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Шоу-бизнес
Молодая супруга Петросяна «постарается» родить мужу пятерых детей
Татьяна Брухунова, молодая помощница известного юмориста Евгения Петросяна, которую многие начали считать его новой женой, в шутку заявила, что постарается родить супругу пятерых детей.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Политика
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
Политика