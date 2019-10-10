Политика
Газета.RuЗеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Политика
Зеленский рассказал Донбассу, как надо противостоять «пропаганде»
Присутствующие на мероприятии журналисты встретили совет Зеленского смехом.
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за батарейки
09.10.2019 Нобелевской премии по химии за 2019 год удостоены трое создателей литий-ионных батарей.
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
Гаджеты
Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения
Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Авто
Dyson отказался выпускать собственный электрокар
Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Шоу-бизнес
Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию
Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова Надежда Каратаева попала в реанимацию. Актрисе 95 лет, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы.
Политика
В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний
В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.