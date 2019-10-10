Политика
РИА НовостиЗеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
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Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
КП - Саратов 01:23
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".
Газета.Ru 17:19
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 12:08
Политика
Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо
Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в Вашингтоне прошел очень хорошо.
Российская газета 19:01
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Происшествия
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь
Вандалы, личности которых пока не установлены, засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08 октября в 23:03
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Дни.ру 12:44
Космос
Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры
Территория новостей 08:49
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru 03:14
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
ЖКХ
В мэрии надеются, что Южно-Сахалинска хватит на всех
Южно-Сахалинск, который сегодня является основной точкой притяжения для переезжающих в регион из-за пределов области, а также внутренней миграции жителей Сахалина и Курил, уже около трех лет объявляет о грандиозных планах жилищного строительства.
Сахалин.Инфо 19:07
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным
Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Слово и Дело 02:17
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены
На выложенном в Сети снимке любимая супруга певца позирует абсолютно обнаженной.
Московский Комсомолец вчера в 03:19
Космос
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 18:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном
Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
Salt Mag 06:34