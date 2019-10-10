Политика
Газета.RuЗеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Общество
В СПбГУ ответили противникам переезда университета в Пушкин
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета прокомментировало волну протестов, которую взывали новости о скором переезде вуза в новый общий кампус в Пушкине.
Peterburg2.ru 08 октября в 08:28
Футбол
Полузащитник «Ростова» заинтересовал «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Норманном. Об этом сообщает портал Goal.com.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:46
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Наука
За развитие литий-ионных батарей вручена Нобелевская премия по химии
МонаВиста вчера в 07:59
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Гаджеты
Samsung потратит $11 млрд на создание дисплеев нового поколения
Компания Samsung Display Co. собирается вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Известия 07:24
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Авто
АвтоВАЗ запустил в производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 02:12
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
В ИРкутске землетрясение, о чем сообщили не только официальные структуры, но и горожане в своих социальных сетях.
Глагол. Иркутское обозрение 02:44
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Единоборства
Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:04
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51