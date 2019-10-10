Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зеленский озвучил возможные последствия публикации разговора с Путиным

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Зеленский считает, что публикация его разговоров с Путиным повредит переговорам

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Телеканал 360°07:50

Зеленский: Не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

Российская газета07:49
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

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Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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