Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.

Политика Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.

Авто Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж «По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Футбол Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020 Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.

Космос На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.

Политика Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Общество В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика Путин провел кадровые перестановки в Кремле Указы о кадровых перестановках в Кремле размещены на сайте президента.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

Авто «Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Футбол Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Киберспорт Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.