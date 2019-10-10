Политика
Газета.RuЗеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
RuNews24.ru вчера в 20:13
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Эхо Москвы 00:04
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
Накануне.Ru вчера в 01:22
Космос
Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году
3DNews вчера в 10:43
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол
Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
REGNUM вчера в 16:46
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 23:38
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Общество
В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора
Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».
Говорит Москва вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Путин провел кадровые перестановки в Кремле
Указы о кадровых перестановках в Кремле размещены на сайте президента.
Политсовет вчера в 08:53
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Авто
«Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году
Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.
Letnews.ru 08 октября в 05:22
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Футбол
Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).
Gazeta.SPb вчера в 20:28
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru вчера в 12:15
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Здоровье
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды
Российская газета вчера в 01:43