Политика
Вечерняя МоскваЗеленский оценил последствия публикации его разговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против публикации стенограмм своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это негативно скажется на улучшении текущей обстановки в стране.
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Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Футбол
Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Космос
Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров
Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
N+1 08:49
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10:47
Авто
Стартовал выпуск LADA Vesta с автоматической трансмиссией
Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о запуске производства автомобиля LADA Vesta с автоматической трансмиссией.
Терра вчера в 03:07
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Военное дело 09:20
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Армия и оружие
Трое погибли и более 50 человек ранены при обстреле турецкого Акчакале
Три человека погибли и 52 получили ранения в результате обстрела со стороны Сирийской Арабской Республики турецкого города Акчакале.
Известия 10:17
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Чемпионат 09:21
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com 07:58
Кино
Disney определился, кто будет исполнять роль краба в «Русалочке»
Звезда сериала «Отмена» предстанет в фильме Роба Маршалла в роли помощника подводного царя Тритона и друга русалочки Ариэль.
Moi-portal.ru 00:47
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
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