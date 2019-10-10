Политика
Газета.RuЗеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
Военное обозрение вчера в 06:37
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Политика
Глава «Нафтогаза» осудил раннее начало отопительного сезона
Глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил об отсутствии смысла в раннем старте отопительного сезона.
News.ru 14:44
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science 08 октября в 02:55
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Woman.ru 13:59
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Футбол
Путин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
Известия 14:46
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском 09:30
Гаджеты
Появились новые рендеры будущего iPhone SE 2
Похоже второй SE будет выглядеть как iPhone 8. На изображениях смартфон представлен с широкими рамками, а кнопка Home и Touch ID будут встроены в экран.
The GEEK 07:53
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Газета.Ru вчера в 10:54
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Политика
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа
"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Гаджеты
AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
iXBT.com 13:03