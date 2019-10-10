Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

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