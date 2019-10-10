Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

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