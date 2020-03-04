Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, после того как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.

Зеленский не пожал руку депутату Рады, обвинившего его во лжи

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