Политика
RT на русскомЗеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
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Футбол
«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы
Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Основатель социальной сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по делу о продаже его новой криптовалюты Gram.
Футбол
Краневиттер перейдёт из «Зенита» в «Монтеррей»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинет команду в зимнее трансферное окно.
Происшествия
Георгий Кутоян обнаружен застреленным
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
В Следственном комитете РФ по Кемеровской области – Кузбассу – возбудили уголовное дело по факту стрельбы в здании мирового суда, которая привела к смерти судебного пристава.
Политика
Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Армия и оружие
Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана
Гаджеты
NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060
Здоровье
В Хабаровском крае разработали программу развития здравоохранения
Проект программы развития первичного звена здравоохранения для Хабаровского края разработали в краевом минздраве, 16 января сообщает официальный сайт регионального правительства.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Музыка
ТАСС: Михаил Мишустин является автором песен Григория Лепса
СМИ узнали, что новый Премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара известного певца Григория Лепса.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Здоровье
Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Политика
Из-за Польши Соловьев перешел на крик в прямом эфире своей программы
Ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире на телеканале «Россия 1» накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Происшествия
Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом
Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246
На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Кино
Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Экономика
Со сдающих жильё в аренду планируют взыскать 200 млрд рублей налогов
Как считают в ведомстве, в результате бюджет сможет получать до 200 млрд рублей налогов в год.
Космос
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.