Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Политика Министр цифрового развития уйдет в отставку Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

Общество На Алтае штормит, дороги закрыты Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.

Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.

Политика Байден обиделся на Цукерберга и Facebook Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал Марка Цукерберга и соцсеть Facebook.

Технологии Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.