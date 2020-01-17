Политика
RT на русскомЗеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
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Зеленский не отправил в отставку премьера после политического скандала
Российская газетавчера в 13:04
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Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
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В США расследуют 500 тыс. жалоб на внезапное ускорение Tesla
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