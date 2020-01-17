Политика
Газета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс". Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству шанс при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.
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Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Футбол
Почему «Зенит» и «Спартак» испугались расширения РПЛ до 18 команд
В четверг, 16 января, на общем собрании клубов РПЛ прошло голосование по поводу расширения лиги до 18 команд.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Футбол
Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером, сообщает официальный сайт «армейцев».
Шоу-бизнес
Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки
Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
Футбол
«Ахмат» в товарищеском матче одолел венгерский «Пакш»
Шоу-бизнес
Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами
Футбол
В «Спартаке» определили самого выносливого футболиста
На сборах в ОАЭ московский «Спартак» протестировал своих футболистов на выносливость.
Политика
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.
Политика
В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ
Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Происшествия
На Пулковском шоссе в аварии с автобусом пострадали семеро
Пострадали семь человек: водитель BMW и его пассажир, а также пятеро находившихся в автобусе пассажиров.