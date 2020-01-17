Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс". Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству шанс при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.
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Зеленский отказался принимать отставку украинского премьер-министра

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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