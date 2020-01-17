Политика
RT на русскомЗеленский отклонил прошение Гончарука об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Глава государства заявил, что предоставляет председателю правительства и министрам шанс решить ряд проблем, которые, по словам Зеленского, беспокоят общество.
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Актуальная генерация внедорожного Fortuner выпускается пять лет.
Общество
«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»
Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
Политика
В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии
Ранее польский МИД в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков выразил уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что, освободив страну от оккупации, Красная армия «не принесла полякам свободы».
Политика
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Политика
Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ
Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Экономика
МВФ предупреждает о глобальном финансовом кризисе
В мире растет неравенство доходов, что может свидетельствовать о приближении глобального финансового кризиса.
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Общество
Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка
Программа материнского капитала будет распространена на рождение первого ребенка.
Футбол
Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»
Бывший капитан английского "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг перешел в миланский "Интер", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные телефоны в России
Сервис Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года, говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Здоровье
Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Футбол
«Порту» дважды не забил с пенальти и проиграл «Браге»
«Порту» находится на втором месте турнирной таблицы, на 4 очка отставая от лидирующей «Бенфики». «Брага» занимает пятую строчку.
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Футбол
Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Общество
Золотую монету 1936 года продали за 1,3 млн долларов в Лондоне
Монета номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска была продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн), пишет ТАСС со ссылкой на BBC.
Политика
Канада ждет от Ирана компенсации за гибель людей при крушении Boeing
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава ждет от Ирана скорейшей компенсации семьям погибших в авиакатастрофе авиалайнера, сбитого по ошибке иранскими военными.