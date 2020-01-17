Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский отклонил прошение Гончарука об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Глава государства заявил, что предоставляет председателю правительства и министрам шанс решить ряд проблем, которые, по словам Зеленского, беспокоят общество.
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