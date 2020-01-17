Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

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Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

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