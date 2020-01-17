Политика
RT на русскомЗеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
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Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка
Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Футбол
Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь
До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата.
Футбол
Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов
«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Экономика
В РФПИ отметили тренд на повышение прямых иностранных инвестиций
Глава РФПИ отметил и рост прямых зарубежных инвестиций в 2019 году.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Орешкин представит Россию на форуме в Давосе
Врио главы Минэкономики Максим Орешкин будут представлять правительство России на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Политика
США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране
Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
Количество столкнувшихся в Адыгее автомобилей увеличилось до 34
Число машин, столкнувшихся на трассе М-4 «Дон» в Адыгее из-за тумана и гололеда, возросло до 34.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова, которую в прошлом году заподозрили в алкоголизме, рассказала, что причиной ее нездоровой худобы является неизлечимая болезнь.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.