Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
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