В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.

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