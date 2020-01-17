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Газета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра
В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.
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Зеленский не отправил в отставку премьера после политического скандала
Российская газетавчера в 13:04
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