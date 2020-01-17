Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.
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Зеленский не принял отставку Гончарука

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