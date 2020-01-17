Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.
Читать в источнике
Комментировать176

Подробнее о событии

Зеленский отказался принять отставку премьер-министра

Известия17:27

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Эхо Москвы18:07

Зеленский отказался принять отставку премьера

РИА Новости14:40

Зеленский не принял отставку Гончарука

ТАСС13:25

Зеленский не отправил в отставку премьера после политического скандала

Российская газета13:04

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

РБК12:47

Зеленский не поддержал отставку Гончарука

Rambler News Service12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

Посол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Rambler News Service 13:22
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

РИА Новости 18:28
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM 13:01
Политика

Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Российская газета 18:26
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов

«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Спорт-Экспресс 10:45
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город 13:08
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Общество

В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Телеканал ОТВ 11:26
Космос

В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля «Союз» к МКС

РИА Новости 17:06
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15 января в 15:49
Политика

ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Ведомости 05:49
Политика

Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом

Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Ридус 13:16
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 01:55
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Кино

Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Discover24 02:59
Шоу-бизнес

Галкин поздравил Николаева смешным исполнением хитов юбиляра

Юморист Максим Галкин одним из первых поздравил с 60-летием композитора и певца Игоря Николаева.
Суть событий 03:28
Политика

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости вчера в 06:11
Культура

Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге

Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Peterburg2.ru 11:15
Космос

Семена каннабиса отправят на МКС

Goroday.ru 04:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro 12:29
Кино

Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»

Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Красная весна 13:30
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 10:13
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное