Политика
Газета.RuЗеленский не принял отставку премьер-министра
В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Посол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Футбол
Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов
«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Политика
Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Шоу-бизнес
Галкин поздравил Николаева смешным исполнением хитов юбиляра
Юморист Максим Галкин одним из первых поздравил с 60-летием композитора и певца Игоря Николаева.
Политика
Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
Культура
Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге
Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Космос
Семена каннабиса отправят на МКС
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.